Asgari ücret net brüt maaş tutarı ve ilk ödeme tarihi belli oldu mu 2022? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak?

Asgari ücret zamlı maaşlar için tüm düğümlerin çözüleceği aşamaya geçildi. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar netleşiyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti 4. toplantıda belirleyecek. Tüm çalışanların eline geçecek net maaşlar ve asgari ücret zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? Asgari ücret net brüt maaş tutarı ve ilk ödeme tarihi belli oldu mu 2022? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 yılı asgari ücret zammı için henüz net bir rakam açıklanmadı. Zamlı maaşlar Ocak'tan sonra hesaplara yatırılacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır." dedi.