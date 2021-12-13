Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.12.2021 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 12:35
    ABONE OL

    Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 500 liralık masraftan kaçayım derken 10 bin liradan olmayın

    Özellikle kış aylarının gelmesiyle beraber yetkililer araç bakımlarının aksatılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bazı otomobil sahiplerinin 500 lira masraftan kaçmak için bakımları aksattığını söyleyen oto tamirciler, bu durumun çok riskli olduğunun altını "500 liralık masraftan kaçınıp 10 bin liralık masraf karşımıza çıkmasın." sözleriyle çizdi.

    Dikkat! 500 TL’den kaçayım derken 10 bin TL’den olmayın

    Siirt'te, havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları, sürücüleri kışlık bakım yapmaları konusunda uyardı. Oto tamir ustası Ferhat Tekin, sürücülerin 500 liradan kaçıp 10 bin lira masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söyleyerek uyarıda bulundu.



    Siirt'te Aralık ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken oto tamir ustası Tekin, araç sahiplerini antifriz, yağ bakımları ve kışlık lastik takmaları konusunda uyardı.

    Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini ve özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu dile getiren Tekin, ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini ve 500 liralık bir bakım yapılmadığı zaman 10 bin liralık masrafın çıkabileceğini söyledi.



        Kışlık bakımların önemli olduğunu ve geciktirilmemesi gerektiğini belirten Tekin, "Siirt sanayisinde esnafım. Kış geldi kışlık bakımlarımızı mutlaka yaptıralım. 500 liralık masraftan kaçınıp 10 bin liralık masraf karşımıza çıkmasın.

        Antifrizi kontrol ettirelim, yağ bakımlarımızı, periyodik bakımlarımızı yaptıralım. Mutlaka lastiklerimizi kış lastiği olarak değiştirelim. Güvenli sürüşler, hayırlı yolculuklar dilerim" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Ekonomi Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 500 liralık masraftan kaçayım derken 10 bin liradan olmayın
            SON DAKİKA