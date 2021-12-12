Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasıyla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün İstanbul'da iş dünyası temsilcilerine 'yeni ekonomik modeli' anlattı. Toplantıda iş dünyası da beklentilerini dile getirdi. Toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, işadamları, özel ve kamu banka temsilcileri ile genel müdürleri katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Kalyon holding Başkanı Cemal Kalyoncu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Başkanı Yıldırım Demirören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı da hazır bulundu. Bakan Nebati toplantıda, yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin büyüyeceğini ve oluşan refahın toplumun bütün kesimlerine yansıyacağını söyledi.
Yeni yaklaşım ile finansal piyasalardaki dalgalanmaları azaltıp, makro dengeleri güçlendireceklerini, böylece üretim ve istihdamı artıracaklarını vurgulayan Nebati, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışını teşvik ederek cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlayacaklarının altını çizdi.
Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Kalyon holding Başkanı Cemal Kalyoncu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Başkanı Yıldırım Demirören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı da hazır bulundu. Bakan Nebati toplantıda, yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin büyüyeceğini ve oluşan refahın toplumun bütün kesimlerine yansıyacağını söyledi.
Yeni yaklaşım ile finansal piyasalardaki dalgalanmaları azaltıp, makro dengeleri güçlendireceklerini, böylece üretim ve istihdamı artıracaklarını vurgulayan Nebati, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışını teşvik ederek cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlayacaklarının altını çizdi.