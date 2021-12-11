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    • Ekonomi
    • 12.12.2021 09:49
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    • 12.12.2021 09:49
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    Geri getirene para ödenecek! Migros, BİM, ŞOK, A101 Market ve tüm teslim noktalarda bundan sonra... Ve harekete geçildi!

    Ve harekete geçildi! Geri getirene para ödenecek! Migros, BİM, ŞOK, A101 Market ve tüm teslim noktalarda bundan sonra... Marketlerde 1 Temmuz itibariyle yeni uygulamalar başlamıştı. Marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirilmişti. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar uygulamaya alınmıştı. Şimdi market ve ürün satan tüm iş yerlerini ilgilendiren bir dönem için geri sayım başladı. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle geri dönüşüm trendine ciddi katkı olacak. Depozito sisteminin plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak. Uygulama önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek.

    takvim.com.tr
    Ambalajı geri getirene para verilecek!

    Bu yıl Temmuz ayından itibaren yeni bir dönemi girilmiş ve bazı sebze, meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasıyla ilgili çeşitli kararlar devreye alınmıştı. Ayrıca marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirilmişti. Alınan bu kararla geçen yıldan bu yana çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp seçilemiyor. Şimdi atıklarla ilgili yeni yıldan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle ambalajlar markete ya da diğer teslim noktalarına iade edildiğinde ücretini alacak. Uygulama 2022 yılında hayata geçirilecek.

    YENİ DÖNEM

    Marketlerde ve satışın yaptığı yerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir döneme girilmişti. Duyurulan kararlar yeni ayın ilk gününde devreye alınmıştı. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirilmişti. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar uygulamaya alınmıştı.

    Gerekli standartların belli olmasının ardından 1 Temmuz itibariyle uygulamaya geçilmişti. Bilindiği üzere sebze meyve satışında seçmece de yapılıyordu. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Böylece çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek.

    DEPOZİTO UYGULAMASI YENİ YILDA DEVREYE GİRECEK

    Sisteme dahil edilen ambalajların yeni standartlara uygun olarak üretilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama 1 Ocak 2022'de devreye girecek. TÜÇA tarafından depozito yönetim kapsamına alınan pet, cam, alüminyum içecek şişeleri ve ambalajları bu tarihten itibaren tüketicilerden alınarak geri kazanılmaya başlanacak.

        Atık toplama faaliyeti dahil bu atıkların alımı satımı konusunda fiili bir faaliyette bulunmayacak olan TÜÇA, depozito uygulamaları kapsamında belirlenen depozito ücretlerini üreticilerden tahsil ederek tüketicilere iade edecek. Bu kapsamda üretici firmaların yatırdıkları depozito bedelleri TÜÇA'nın hesaplarında tutulacak.

        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depozito uygulamasına ilişkin soruya, "Sıfır Atık projemiz çatısı altında depozito uygulamasını da inşallah 2022 yılı ocak ayı itibarıyla uygulamaya geçireceğiz. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 2022 haziran ayında da vatandaşlarımız artık bu geri dönüştürebileceğimiz cam, metal ve pet, plastik atıkları depozito sistemi çerçevesinde, bizim iade noktalarımıza götürecekler ve orada depozito ücretlerini almak suretiyle üretime, istihdama, geri dönüşme katkı sağlayacaklar." yanıtını verdi.

        OCAK 2022'DE DEVREDE

        Sisteme dahil edilen ambalajların yeni standartlara uygun olarak üretilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama 1 Ocak 2022'de devreye girecek. TÜÇA tarafından depozito yönetim kapsamına alınan pet, cam, alüminyum içecek şişeleri ve ambalajları bu tarihten itibaren tüketicilerden alınarak geri kazanılmaya başlanacak.

            Atık toplama faaliyeti dahil bu atıkların alımı satımı konusunda fiili bir faaliyette bulunmayacak olan TÜÇA, depozito uygulamaları kapsamında belirlenen depozito ücretlerini üreticilerden tahsil ederek tüketicilere iade edecek. Üretici firmaların yatırdıkları depozito bedelleri TÜÇA'nın hesaplarında tutulacak. Bu ücretler tüketicilerin boş ambalajları iade etmeleri durumunda kendilerine verilecek.

            Depozito ücretleri vatandaşlar tarafından boş ambalajlar iade edilinceye kadar Ajans Başkanlığı'nın özel hesabında bekletilecek.
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            Haberler Ekonomi Geri getirene para ödenecek! Migros, BİM, ŞOK, A101 Market ve tüm teslim noktalarda bundan sonra... Ve harekete geçildi!
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