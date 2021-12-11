Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

Muhalefet sıralarından gelen, "Sayın Bakanım, içeriye almamazlık yapmazsın değil mi?" sorusuna karşılık da Bakan Nebati, "Tatlımız var, meyvemiz bol" diye esprili yanıt verdi. Nebati'nin bu davetinin, Bakanlığıyla "ilişkili" kurumlardan TÜİK ile ilgili gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.

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