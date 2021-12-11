Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.12.2021 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2021 10:26
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Çok sayıda iş insanının katılması beklenen toplantı saat 13.30'da başlayacak. Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

    Bakan Nebati iş dünyası ile buluşacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştı.

    Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah" diye cevap vermişti.

    Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

    MUHALEFETE TATLILI DAVET
    Bakan Nebati, perşembe günü gerçekleştirdiği bütçe sunuş konuşmasında "Daha detaylı bilgi talep eden arkadaşlarımızı da tüm siyasi parti temsilcilerimizle beraber Bakanlığımıza davet ediyorum; lütfen rahat rahat görüşelim, konuşalım, hep beraber" dedi.

        Muhalefet sıralarından gelen, "Sayın Bakanım, içeriye almamazlık yapmazsın değil mi?" sorusuna karşılık da Bakan Nebati, "Tatlımız var, meyvemiz bol" diye esprili yanıt verdi. Nebati'nin bu davetinin, Bakanlığıyla "ilişkili" kurumlardan TÜİK ile ilgili gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün iş dünyası temsilcileriyle buluşacak
            SON DAKİKA