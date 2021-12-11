SON DAKİKA! e-Ticaret'te kirli oyun! Başınıza gelirse hemen ihbar edin

Dolar kurundaki yükselişle e-Ticaret'te mağduriyet arttı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, son dönemde e-Ticaret platformlarındaki stok oyununu anlattı.
Çevikoğlu "Bilindiği üzere ürün alıcıya teslim edilmeden e-Ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bazı satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine 'Stokumuz tükendi' diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyor. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyor. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" dedi.
Çevikoğlu e-Ticaret platformlarında stok açtıktan sonra "Stok yok" bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından kendilerine bildirilmesini istedi.