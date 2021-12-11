SON DAKİKA! e-Ticaret'te kirli oyun! Başınıza gelirse hemen ihbar edin

YAZILIMLA TESPİT EDİLİYOR

e-Ticaret sektöründe bugüne kadar fahiş fiyatlar ve sahte indirimlere karşı mücadele yürüttüklerini ifade eden Çevikoğlu "Covid-19 salgını sonrası e-Ticaret'te satış yapan firma sayısı 320 binlere ulaştı. Bunlar içerisinde iyi satıcılar da kötü satıcılar da olabiliyor. Biz de sektör olarak bu kötü satıcıları tespit etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımla fiyat-indirim kıyaslamaları yaparak sahte indirimleri bu yazılımla tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz firmaları önce uyardıktan sonra, aynı yöntemi devam ettirdikleri takdirde platformumuzdan çıkararak gerekli mercilere şikâyet ediyoruz" bilgisini verdi.