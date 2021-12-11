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    • Ekonomi
    • 11.12.2021 16:53
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    • 11.12.2021 17:02
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    Nusaybin'deki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı ortaya çıktı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) duyurulan, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırındaki 'Günyurdu-1' kuyusunda, 1310 metre derinlikteki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı belirtildi. TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise “Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!” denildi.

    35 günlük çalışma petrolü verdi

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) duyurulan, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırındaki 'Günyurdu-1' kuyusunda, 1310 metre derinlikteki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı belirtildi.



    TPAO, Suriye sınırında petrol keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Türkiye-Suriye sınırında heyecanlandıran keşif


    Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığı öğrenildi. Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO'nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları ise devam ediyor

    .

    TPAO BÖYLE DUYURDU
    TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.



        TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.

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