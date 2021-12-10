Heyecanlandıran keşif! Günyurdu-1 kuyusundan petrol fışkırdı

540 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF

Başkan Erdoğan, Haziran ayında yaptığı konuşmada "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." demişti.