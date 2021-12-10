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    • 10.12.2021 21:37
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    • 10.12.2021 22:12
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    Heyecanlandıran keşif! Günyurdu-1 kuyusundan petrol fışkırdı

    Türkiye-Suriye sınırında heyecanlandıran keşif...Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalar sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğii duyurdu.

    takvim.com.tr
    Heyecanlandıran keşif!

    Denizlerimizdeli doğalgaz keşfi sonrası heyecanlandıran bir haberde Türkiye-Suriye sınırından geldi.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.

    TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:

    "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."

    Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.

    TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ DOĞALGAZ KEŞFİ
    Türkiye, Karadeniz'deki toplam gaz keşfini 540 milyar metreküpe çıkardı, enerjide tam bağımsızlık yolunda kararlı adımlar attı.

    540 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF
    Başkan Erdoğan, Haziran ayında yaptığı konuşmada "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." demişti.

        TÜRKİYE'NİN 12 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINA EŞDEĞER
        Uzmanlar, Türkiye'nin Karadeniz'de açıkladığı son doğal gaz keşfiyle ulaştığı 540 milyar metreküp rezervin ülkenin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor.

        TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ FİLOSUYA KATILDI
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisinin filoya katıldığını belirtmişti. Başkan Erdoğan da söz konusu gelişmeyi partisinin grup toplantısında açıklamıştı.

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