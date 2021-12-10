Heyecanlandıran keşif! Günyurdu-1 kuyusundan petrol fışkırdı

Denizlerimizdeli doğalgaz keşfi sonrası heyecanlandıran bir haberde Türkiye-Suriye sınırından geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."
Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ DOĞALGAZ KEŞFİ
Türkiye, Karadeniz'deki toplam gaz keşfini 540 milyar metreküpe çıkardı, enerjide tam bağımsızlık yolunda kararlı adımlar attı.
540 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF
Başkan Erdoğan, Haziran ayında yaptığı konuşmada "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." demişti.