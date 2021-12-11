AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması: Herkesi tatmin edecek oranda belirlenecek

"O zaman biz de artan bu fiyatlar altında yani hayat pahalılığı ve enflasyon altında vatandaşımızı ezdirmeyecek tedbirleri alarak yılbaşından itibaren yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle başta asgari ücret olmak üzere çalışan memurlarımızın da enflasyona ezdirilmeyeceği bir memur maaşı artışı sağlanarak, emeklilerin maaşlarının artışı sağlanarak, diğer konulardaki vatandaşlarımızın beklentileri sağlanarak yolumuza devam edeceğiz.