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    • Ekonomi
    • 11.12.2021 13:51
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    • 11.12.2021 13:54
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    AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması: Herkesi tatmin edecek oranda belirlenecek

    Milyonlarca işçi asgari ücretin ne kadar olacağı haberini beklerken bir son dakika açıklaması geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretin herkesi tatmin edecek oranda belirleneceğini söyledi.

    AK Parti’den son dakika asgari ücret açıklaması

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi.

    Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücretin açıklanacağını söyledi.

    "KAMU ÇALIŞANLARINA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK"

    Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

    "Asgari ücret konusunda başından itibaren ifade ettiğimiz gibi herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022 yılının başından itibaren de uygulanacaktır.

    Yine aynı şekilde kamu çalışanları bakımından bütün kamu kuruluşlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında enflasyonun altında olmayacak. Enflasyonun üstünde olacak bir gelişmeyle memur maaşlarının artırılması, ücretlerin iyileştirilmesi için de ilgili bakanlıklarımız tüm titizlikleriyle çalışıyorlar ve son noktaya doğru geliyorlar."


        "Biliyoruz ki fiyatlar bir kere yükselince kolay kolay artık aşağı gelmiyor. Tecrübemiz bunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        "O zaman biz de artan bu fiyatlar altında yani hayat pahalılığı ve enflasyon altında vatandaşımızı ezdirmeyecek tedbirleri alarak yılbaşından itibaren yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle başta asgari ücret olmak üzere çalışan memurlarımızın da enflasyona ezdirilmeyeceği bir memur maaşı artışı sağlanarak, emeklilerin maaşlarının artışı sağlanarak, diğer konulardaki vatandaşlarımızın beklentileri sağlanarak yolumuza devam edeceğiz.

        Ayrıca bu süre içerisinde esnaf ve sanatkarımıza verilen yaklaşık 780 milyar liralık desteğe ilave olarak her gün, her süre içerisinde gelişen şartlara bağlı olarak vatandaşlarımızın üretim gücünü arttırarak yeni tedbirleri almaya gayret ediyoruz.

            Zor bir zamandan geçtiğimizin farkındayız. Vatandaşımızın, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük zorluklar çektiğinin farkındayız ama bu zorlukların nasıl aşılacağını biliyoruz."

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