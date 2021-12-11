Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak! Beklentiler faiz indirimi yönünde

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını 16 Aralık Perşembe günü açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.
BEKLENTİLER FAİZ İNDİRİMİ YÖNÜNDE
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.