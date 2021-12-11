Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak! Beklentiler faiz indirimi yönünde

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN