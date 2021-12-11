Hesaplara 1.420 TL yatırılıyor! Çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Flaş 1 ay detayı... Zam gelecek...

Paralar hesaplara yatırılıyor. Ücretler son kez 1.420 TL olarak yatırılacak. Ocak 2022 itibarı ile zamlı olarak ödenecek. İşsizlik maaşı amacıyla müracaat yapılırken 30 günlük zamanı aşmamak gerekiyor. İşsiz kalanların en büyük güvencesi olan işsizlik sigortası maaşın yanı sıra sıhhat hizmetlerinden yararlanmanın sürmesini de sağlıyor. İşsizlik parası almaya başlayan bireylerin sağlık sigortası primleri İŞKUR doğrultusundan ödeniyor. İşsizlik sigortası ile alakalı detayları Milliyet gazetesinden Cem Kılıç yazdı. İşte çalışanlar doğrultusundan en çok merak edilen konulardan biri olan işsizlik maaşı ile alakalı detaylar...
İşsizlik maaşı işsizlik sigortasından sağlanan en önemli yardım. Ancak işsizlik sigortasında yalnızca işsizlik maaşı yok. Bunun dışında belki de en önemli yardım işsizlik maaşı alan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi. Bu sayede işsizler maaş aldıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanabiliyorlar.
İşsizlik parası almaya başlayan kişinin genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir. Örneğin 10 ay boyunca işsizlik parası alan kişi 10 ay boyunca İŞKUR tarafından ödenen genel sağlık sigortası primleri sayesinde sağlık hizmeti alabilir. Diğer yandan işsizlik parası alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yani eşi ve yaş sınırını geçmeyen çocukları bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Dolayısıyla işsizlik parası alan kişinin bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanması için herhangi bir işlem yapması gerekmez. İşsizlik parası almaktayken yeni bir işe giren kişi, işsizlik parası almaya hak kazandığı sürenin kalan kısmını, yeniden işsizlik sigortasından maaş almayı hak etmeden işsiz kaldığında almaya devam edebilir.