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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 13:55
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    • 10.12.2021 14:12
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    SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan dolar ve euro kuruna doğrudan müdahale

    Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar kurundaki yükselişe bir kez daha müdahale etti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

    Merkez Bankası’ndan döviz kuruna doğrudan müdahale

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

    TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

    Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.

    DOLAR VE EURO NE KADARDAN İŞLEM GÖRÜYOR?
    Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar 13,95 TL bandından 13,75 TL civarına kadar geriledi. Euro ise 15,72 TL'den 15,58 TL'ye kadar düştü.

    NE OLMUŞTU?
    1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti. TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaşmıştı.

        ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
        Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın müdahelesi sonrası sorulan soruya "Merkez Bankası yasasında var. Müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Erdoğan asgari ücretle de ilgili "Asgari ücrette çok büyük bir artış olacak" şeklinde yanıt verdi.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan dolar ve euro kuruna doğrudan müdahale
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