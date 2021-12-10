SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan dolar ve euro kuruna doğrudan müdahale

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın müdahelesi sonrası sorulan soruya "Merkez Bankası yasasında var. Müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Erdoğan asgari ücretle de ilgili "Asgari ücrette çok büyük bir artış olacak" şeklinde yanıt verdi.

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