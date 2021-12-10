SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan dolar ve euro kuruna doğrudan müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.
DOLAR VE EURO NE KADARDAN İŞLEM GÖRÜYOR?
Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar 13,95 TL bandından 13,75 TL civarına kadar geriledi. Euro ise 15,72 TL'den 15,58 TL'ye kadar düştü.
NE OLMUŞTU?
1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti. TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaşmıştı.