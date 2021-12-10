TC kimlik numarasıyla başvuru yapanın hesabına para yatacak! 3 ay sonra ödeyin! Resmen duyuru yapıldı!

YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASINA İLİŞKİN DETAYLAR;

3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.

Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır. Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.

Banka tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, banka limitleri kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.

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