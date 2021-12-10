Asgari ücret günlük brüt ve net ne kadar oldu? Asgari ücret günlük ne kadar? 2022 Asgari ücret zammı kaç TL?

Türkiye'nin gündeminde asgari ücret yer alıyor ve vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Asgari ücret günlük ne kadar? Asgari ücret günlük brüt ve net ne kadar oldu? Sorularına yanıt aramaya başladı. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşti ve gözler çıkan kararlara çevrildi. Sonuncusu olan asgari ücret 4. toplantısının düzenlenmesi beklenirken bir yandan da 2022 Asgari ücret zammı kaç TL, maaşlar ne kadar artacak gibi araştırmalar da hız kazandı. Peki 2021 yılında günlük net ve brüt olarak asgari ücret ne kadar, 2022 yılında ne kadar fark olacak? İşte ayrıntılar…
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2022?
2022 asgari ücret ve asgari ücret günlük net tutarı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
2022 AGİ ne kadar? Asgari ücret 2022 zammında yeni gelişmeler: Yeni yılda asgari ücret maaşı ne kadar olacak?
Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?
Asgari ücret günlük net tutarı 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 2019 Yılında günlük 85,28 TL olan asgari ücret 2020 yılı için %15.03'lük artışla 98.10 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi.