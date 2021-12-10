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    • Ekonomi
    • 11.12.2021 09:01
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    • 11.12.2021 09:01
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    Hesaplara geri ödemesiz para yatacak! Maaşı 1.500 ve üstü olanlar... SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar dikkat

    Emekli promosyon ücretleri binlerce bireyin ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası başka bütün bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumuna çok ciddi promosyon olanağı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir üstünlük çıkarsa 3 senenin dolması da gerekmiyor.

    takvim.com.tr
    Hesaplara geri ödemesiz para yatacak! Maaşı 1.500 ve üstü olanlar...

    Peş peşe bankalar tarafından açıklandı. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar için ödemeler hesaplara yatıyor. Emekli maaşını 3 sene süresince İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka ve Denizbank'tan alacağına dair müracaatta tespit edilen şahıslara ödeme yapılacak. İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka ve Denizbank resmi internet sitesi üzerinden emekli promosyon ödemesiyle alakalı duyuru yaptı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların yeni emekli promosyon miktarları...

    GARANTİ BBVA

    1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    KUVEYT TÜRK

    1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı tespit edilenlere ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.

        QNB FİNANSBANK

        Maaşı 1.500 liraya kadar imkan 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üzerinde imkan da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.

        İŞ BANKASI

        8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi amacıyla İş Bankası'nı tercih eden ya da sahip olunan emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2 bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

        YAPI KREDİ

        Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.

        AKBANK

        Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırayla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanğı veriyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar devam ediyor.

            ING

            1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanğı sunuyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.

            TEB

            Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı tespit edilen müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Hem de bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en çok 50 lira, 6 ay süresince da en çok 300 lira indirim kazanıyor. Banka bu sayede emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.

            FIBABANKA

            Maaşı 1.500 liraya kadar imkan 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

            DENİZBANK

            Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaş alana 850 lira, 2 bin 500 lira maaşın üstüne ise 1.000 lira ödüyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.

            3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

            İşlem basit. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir üstünlük çıkarsa 3 senenin dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an başka bankaya geçebilir. Bunun amacıyla maaş aldığı ve geçiş gerçekleştireceği bankaya açıklamada bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, sahip olunan bankada kaldığı zamanın promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.
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            Haberler Ekonomi Hesaplara geri ödemesiz para yatacak! Maaşı 1.500 ve üstü olanlar... SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar dikkat
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