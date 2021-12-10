Hesaplara geri ödemesiz para yatacak! Maaşı 1.500 ve üstü olanlar... SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar dikkat

Peş peşe bankalar tarafından açıklandı. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar için ödemeler hesaplara yatıyor. Emekli maaşını 3 sene süresince İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka ve Denizbank'tan alacağına dair müracaatta tespit edilen şahıslara ödeme yapılacak. İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka ve Denizbank resmi internet sitesi üzerinden emekli promosyon ödemesiyle alakalı duyuru yaptı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların yeni emekli promosyon miktarları...
GARANTİ BBVA
1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.
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KUVEYT TÜRK
1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı tespit edilenlere ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.