Tarihi rekor geldi! Borsa kazandırıyor... 10 Aralık 2021 BIST 100 son durum

Ekonomistler, ekim döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,71 artacağını öngörüyor.

MERKEZDEN İNDİRİM TAHMİNİ

Cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon dolar fazla vermesini bekleyen ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 15 milyar 30 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ekonomistlerin bir önceki anket döneminde 17 milyar 950 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, ekimde 2 milyar 920 milyon dolar geriledi.

Ekonomistler, TCMB'nin de Para Politikası Kurulu toplantısında da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.