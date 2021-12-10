Tarihi rekor geldi! Borsa kazandırıyor... 10 Aralık 2021 BIST 100 son durum

Döviz kurlarında dalgalanma yaşanırken Borsa İstanbul'dan yeni rekorlar gelmeye devam ediyor.
TARİHİN EN YÜKSEK KAPANIŞI
BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazancıyla günü 2.035,48 puandan tamamlayarak haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 43,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azalttığını belirtti.
FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLECEK
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artmasını bekliyor.