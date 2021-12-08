Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Endeks daha sonra 2000 bandını da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.