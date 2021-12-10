2. dönem Buzağı desteklemesi yattı mı? Buzağı paraları ne zaman ödenecek? TC kimlik NO ile e-Devlet'ten buzağı desteği sorgulama!

MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN 36 BİN PROJE DESTEKLENDİ

Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemleri kurulması kapsamında 36 bin projenin hibe kapsamına alındığını belirterek bu kapsamda da yaklaşık 765 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını ifade etti. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Mart ayı itibariyle de proje kabul işlemlerine başlandığını 8 bin adet proje için 300 milyon liralık ödeneğin tamamının tahsis edildiğini kaydetti.

BİTKİSEL ÜRETİME 104 MİLYARLIK DESTEK

Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bugüne kadar üreticiye mazot, gübre desteğinin 25 milyar lira, bitkisel üretim destek ödemesinin de 104 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor" dedi.

64 MİLYARLIK KREDİ DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, son üç yılda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden üreticilere kullandırılan tarımsal kredi miktarının yüzde 56 artışla bu yıl 64 milyar liraya ifade etti.

Kırsal kalkınma programlarıyla 326 bin projeye 24 milyar liralık destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılanın son 3 yılda 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı.