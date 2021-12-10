2. dönem Buzağı desteklemesi yattı mı? Buzağı paraları ne zaman ödenecek? TC kimlik NO ile e-Devlet'ten buzağı desteği sorgulama!

Büyükbaş hayvancılık yapan yüzlerce kişi 2021 yılı Buzağı destekleriyle ilgili gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırılan buzağı destekleri e-devlet üzerinden TC kimlik NO ile sorgulanabiliyor. Peki Buzağı destekleri yattı mı? Buzağı paraları ne zaman ödenecek? İşte T.C kimlik NO ile e-Devlet'ten buzağı desteği sorgulama linki...
BUZAĞI DESTEKLERİ YATTI MI?
Buzağı destekleri il il ödenmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemelerine ilişkin ''13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." dedi.
Pakdemirli açıklamasının devamında şunları kaydetti;
"Büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı."
E-DEVLET BUZAĞI DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI
2022'DE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 26 MİLYAR LİRAYA DAYANACAK
Bakan Pakdemirli gelecek yıl 25.8 milyar lira tarımsal destek verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çiftçiye verilen mazot, gübre desteğinin 25 milyar lirayı aştığını, tarım sigortası kapsamında devletin verdiği prim desteği 8.9 milyar liraya ulaştığını belirtti.
Üretici, çiftçilere yönelik verilen destekler Meclis gündemine taşındı. Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre, bu yılın Eylül ayı itibariyle tarım sigortası poliçe sayısı 15 milyon 600 bine ulaştı, üreticilerin ürünlerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle ödenen hasar tazminatı tutarı da 8.2 milyar lira oldu.