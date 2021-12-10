Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.12.2021 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2021 17:19
    ABONE OL

    En az 1.108 TL en çok 1.858 TL banka hesaplarına yatırılacak! Tediye ödemesi gelecek hafta bugün hesaplarda olacak!

    Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde artık tediye ödemelerinin tarihi araştırılıyor. İkramiyenin son taksiti 17 Aralık'ta hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak. Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih açıklandı. Ortalama 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyurulmaktadır. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021 yılında verilecek tediyelerin yatırılacağı tarih Resmi Gazete'de yayımlandı.

    En az 1.108 TL en çok 1.858 TL yatırılacak!

    En az 1.108 TL en çok 1.858 TL banka hesaplarına yatırılacak! Tediye ödemesi gelecek hafta bugün hesaplarda olacak. Tediye ödemeleri, yılın belirli zamanlarında taşeron işçiler tarafından merak edilen konulardan birisi oluyor. Yüz binlerce kişi Kasım ortalarında tediye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor.

    YILIN SON ÖDEMESİ...

    Kamu işçileri Aralık'ta ikramiye ödemesi almaya hazırlanıyor. 13 günlük ödeme 17 Aralık'ta hesaplara yatırılacak. En az bin 108 lira verilecek. Yüzbinlerce kamu işçisi ödemeden yararlanacak. Ödemenin tutarı maaşa göre değişecek.

    Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

    İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

        İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

        Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 17 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 lira verilecek.

        KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

        52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        * Kamu iktisadi teşekkülleri,

        * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        * Özel bütçeli idareler,

        * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

            İLAVE TEDİYE NEDİR?

            6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türkiye’nin yakın tarihindeki kalkınma bu odada
            Haberler Ekonomi En az 1.108 TL en çok 1.858 TL banka hesaplarına yatırılacak! Tediye ödemesi gelecek hafta bugün hesaplarda olacak!
                SON DAKİKA