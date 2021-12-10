En az 1.108 TL en çok 1.858 TL banka hesaplarına yatırılacak! Tediye ödemesi gelecek hafta bugün hesaplarda olacak. Tediye ödemeleri, yılın belirli zamanlarında taşeron işçiler tarafından merak edilen konulardan birisi oluyor. Yüz binlerce kişi Kasım ortalarında tediye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor.

YILIN SON ÖDEMESİ...

Kamu işçileri Aralık'ta ikramiye ödemesi almaya hazırlanıyor. 13 günlük ödeme 17 Aralık'ta hesaplara yatırılacak. En az bin 108 lira verilecek. Yüzbinlerce kamu işçisi ödemeden yararlanacak. Ödemenin tutarı maaşa göre değişecek.