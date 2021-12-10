11 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Altcoin'lerde son durum ne? Hepsi düşüşten nasibini alıyor!

FİYATLAR SIKIŞTI

Bitcoin'de fiyatlar 47 bin dolar ile 50 bin dolar arasına sıkıştı. 50 bin dolara gelindiğinde satış hareketleriyle karşılaşan Bitcoin yatırımcıları küçük kâr hareketlerinde bulunuyorlar.

Güne 47 bin 657 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 47 bin 466 dolar, en yüksek de 48 bin 738 dolar seviyesini gördü. Saat 08:34 itibarıyla 48 bin 170 dolardan alıcı buluyor.

Ethereum ise yataya yakın seyirde ve 4112 dolar seviyesinde işlem görüyor.