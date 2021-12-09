Türkiye, İtalya'ya ihracatta rekor tazeledi: En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde!

Türkiye, kasım ayında İtalya'ya aylık ihracat rekorunu 1 milyar 39 milyon dolara taşıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468,5 milyon dolara yükseldi.

İtalya'ya yapılan dış satımda da bu dönemde rekor tazelendi.