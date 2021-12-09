Türkiye, İtalya'ya ihracatta rekor tazeledi: En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde!

Türkiye, kasım ayında İtalya'ya aylık ihracat rekorunu 1 milyar 39 milyon dolara taşıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468,5 milyon dolara yükseldi.
İtalya'ya yapılan dış satımda da bu dönemde rekor tazelendi.
Türkiye, İtalya'ya ekim ayında 1 milyar 26,1 milyon dolar olan aylık ihracat rekorunu kasım ayında 1 milyar 39,2 milyon dolara taşıdı. İtalya'ya kasım ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 40,6 artış kaydetti.
Böylece İtalya, kasımda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.
Kasım ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ilk 3 ülke ise 1 milyar 618,5 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 436,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 192,6 milyon dolarla ABD olarak gerçekleşti.
İTALYA'DAN EN FAZLA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE TALEP GELDİ
İtalya'ya geçen ay en fazla ihracatı, otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, kasımda İtalya'ya 181,4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.