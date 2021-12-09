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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 11:15
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    • 09.12.2021 11:15
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    Son dakika: Asgari ücret 2022 zammı belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ederken gözler toplantılardan çıkacak sonuca çevrildi. Bu kapsamda vatandaşlar 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarını merak ederek arama motorlarında yaptığı araştırmaları sıklaştırdı. Peki, asgari ücret 2022 zammı belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı için bugün bir araya geldi. Bugünkü toplantının hemen sonrasında üzerinde uzlaşılan ilk rakamların telaffuz edilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Peki, asgari ücret 2022 zammı belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

    2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

    Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.

    ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.

    İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirecek.

    Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

    Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

        Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Asgari ücret 2022 zammı belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?
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