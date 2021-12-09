2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı için bugün bir araya geldi. Bugünkü toplantının hemen sonrasında üzerinde uzlaşılan ilk rakamların telaffuz edilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Peki, asgari ücret 2022 zammı belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler