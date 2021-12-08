32 günlük vadeli mevduat ile yattığın yerden para kazan! Faizler arttı, hoş geldin faizi alev aldı! İşte faiz oranları

TCMB doğrultusundan TL'ye destek amacıyla oluşturulan son müdahalelerin sonrasında bankalar vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını bir kere daha güncellediler. Yapılan güncellemelerden sonra bankaların faiz oranlarında yükseliş yaşanırken ne yazık ki kredi faiz oranları yaşanan bu yükselişten olumsuz etkilendiler. Bankada parası olanlara ise yüksek faiz kazanma olanağı sunuldu.

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