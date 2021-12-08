32 günlük vadeli mevduat ile yattığın yerden para kazan! Faizler arttı, hoş geldin faizi alev aldı! İşte faiz oranları

TCMB doğrultusundan TL'ye destek amacıyla oluşturulan son müdahalelerin sonrasında bankalar vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını bir kere daha güncellediler. Yapılan güncellemelerden sonra bankaların faiz oranlarında yükseliş yaşanırken ne yazık ki kredi faiz oranları yaşanan bu yükselişten olumsuz etkilendiler. Bankada parası olanlara ise yüksek faiz kazanma olanağı sunuldu.
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EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ 32 GÜNLÜK VADELİ HESAP FAİZ ORANLARI KAÇ?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları arasında en yüksek faiz veren banka Alternatif Bank Vov + Hesap olarak ilk sırada yer aldı. Yüzde 17,25 seviyesinde 32 günlük mevduat faiz oranı veriyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ARALIK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonucunda bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, gereksinim ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar yine vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.