50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Şimdi al 2022’de ödemeye başla! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan...

Artan fiyatlar ve gelen zamlar karşısında zorluklar yaşayan birçok küçük işletme için 50.000 TL'ye kadar kredi verilecek. 36 ay vade seçeneklerine sahip kredi için ayrıca aylık gelir durumuna göre farklı tip esnek ödeme planları da hazırlanabilmektedir.