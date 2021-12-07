50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Şimdi al 2022'de ödemeye başla! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan...
Pandemi sonrasında finansman arayışı içinde olan çok sayıda esnaf için Vakıfbank uygun ödeme koşullarına sahip esnaf kredisi vermeye hazırlanıyor. Esnafa Halden Anlayan Kredi kampanyası kapsamında, 50 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Ayrıca düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri de yer alıyor.
07.12.2021 14:50
- Son Güncelleme: 07.12.2021 16:37
Devlet desteği ile faizsiz kredi paketlerine olan ilginin artmasının ardından daha küçük çaplı işletmelerin ve esnafların, işletmelerinin tüm ihtiyaçları için Vakıfbank'ın Esnafa Halden Anlayan Kredi kampanyası kapsamında desteği devam ediyor.
Uygun Ödeme Seçenekleri Sunulacak
Vakıfbank'ın 50 bin liraya kadar esnaflara özel sağladığı kredi desteği kapsamında 36 aya kadar vade seçenekleri uygulanacağı duyuruldu. Ayrıca esnafların aylık gelir durumlarına göre 3 farklı geri ödeme seçeneğinden de yararlanması sağlanacak.