8 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları artıyor, bugün kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Düzce güncel fındık fiyatı…

Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL

Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Sakarya – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

Samsun – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL