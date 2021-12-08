8 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları artıyor, bugün kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Düzce güncel fındık fiyatı ne kadardan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Fındık üreticilerini sevindiren gelişmeler yaşanıyor ve 24 TL'den satılan fındık fiyatlarında yükseliş oldu. Vatandaşlar her gün merakla illere göre fındık fiyatlarının ne kadardan satıldığını merak ediyor. İşte yanıtı...
8 ARALIK FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
Akçakoca – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL
Düzce – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL
Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL
Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
Sakarya – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 27.00 TL
Samsun – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL