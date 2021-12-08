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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 11:58
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    • 08.12.2021 11:58
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    8 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları artıyor, bugün kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Düzce güncel fındık fiyatı…

    Gündemde her gün yoğun bir şekilde 8 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Fındık üreticileri geçimini bu kaynaktan sağlayan vatandaşlar bir süredir 24 liradan satılan fındık fiyatlarının 8 Aralık Çarşamba günü yani bugün Ordu, Giresun, Düzce, Trabzon ve daha pek çok ilde kaç TL’den satıldığını merak etmeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Soydan’dan önemli açıklamalar geldi. İşte Ordu, Giresun, Düzce güncel fındık fiyatı…

    takvim.com.tr
    8 Aralık fındık fiyatları ne kadar?

    8 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları artıyor, bugün kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Düzce güncel fındık fiyatı ne kadardan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Fındık üreticilerini sevindiren gelişmeler yaşanıyor ve 24 TL'den satılan fındık fiyatlarında yükseliş oldu. Vatandaşlar her gün merakla illere göre fındık fiyatlarının ne kadardan satıldığını merak ediyor. İşte yanıtı...

    8 ARALIK FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

    Akçakoca – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
    Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL
    Düzce – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL

    Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
    Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL
    Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
    Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
    Sakarya – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 27.00 TL
    Samsun – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

        Trabzon – En düşük: 25.25 TL / En yüksek: 26.50 TL
        Terme – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
        Ünye – En düşük: 25.75 TL / En yüksek: 27.00 TL
        Zonguldak – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
        TMO – En düşük: 25.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

        FINDIK FİYATLARI ARALIK AYIYLA BİRLİKTE ARTTI!

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının aralık ayıyla birlikte artış gösterdiğini ifade etti.

        Bir süredir serbest piyasada 24 lira seviyelerinden işlem gören fındığın fiyatının 28 liraya yükseldiğini belirten Soydan, bu artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

        Üreticilerin bir kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, fiyatlarda yaşanan bu artışın ilerleyen haftalarda devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

        Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak, TMO günlük fındık fiyatları brüt olup, fındık ticareti yapanlar satın aldıkları fındıkların brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %01 – 02 olmak üzere toplam %2,01 – 2,02 oranında kesinti yapmaktadırlar.
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