Faizsiz kredi! Siz alın banka ödesin siz taksitle ay ay kapatın! Beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, dekorasyon için 20.000 TL
Alışveriş kredileri ile düğün masraflarını en hesaplı hale getirmek isteyenler için bankalardan faizsiz ve masrafsız alışveriş kredileri veriliyor. Beyaz eşyadan mobilyaya ve daha birçok ihtiyaca yönelik kredi fırsatlarından hemen yararlanabilirsiniz.
Tüm Mobilya ve Beyaz Eşya Alışverişlerinde Faizsiz Krediler
Fibabanka'nın alışveriş kredisi kapsamında yer alan birçok marka, faizsiz ve masrafsız kredi ile yeni evlenecekler ve evini yenilemek isteyenlere özel cazip finansman seçenekleri sunuyor.
12 aya kadar faizsizi ve 12 aydan sonra 36 aya kadar uygun faiz oranları ile 40 bin liraya kadar alışveriş kredisi sağlanmaktadır. Yataş mağazalarında geçerli olmak üzere sunulan kredi ayrıca sigorta bedelsiz ve masrafsızdır.
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Beyaz eşya alışverişlerinde ise Arçelik mağazalarında geçerli olmak üzere faizsiz ve masrafsız kredi desteği sağlanmaktadır. 3 aydan 15 aya kadar vade seçeneklerinin uygulandığı kredi kapsamında 250 TL'den 40 bin TL'ye kadar kredi kullanımı mümkündür.
Arçelik dışında Türkiye'nin önde gelen birçok beyaz eşya firmasından benzer oranlarla kredi kullanarak alışveriş yapılması mümkündür.
Yataş, Mondi, Modalife, İstikbal, Gümüşsuyu, Arçelik, Bosch, Siemens gibi Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya ve mobilya mağazalarında geçerli olmak üzere faizsiz, masrafsız ve hızlı kredi seçenekleri sunuluyor. Artan fiyatlar karşısında cazip oranlarla sunulan kredi desteği, özellikle yeni ev kurmak isteyenler için uygun finansman sağlıyor.