Faizsiz kredi! Siz alın banka ödesin siz taksitle ay ay kapatın! Beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, dekorasyon için 20.000 TL

12 aya kadar faizsizi ve 12 aydan sonra 36 aya kadar uygun faiz oranları ile 40 bin liraya kadar alışveriş kredisi sağlanmaktadır. Yataş mağazalarında geçerli olmak üzere sunulan kredi ayrıca sigorta bedelsiz ve masrafsızdır.

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