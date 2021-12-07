Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek. Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

BU HAFTA İKİ TOPLANTI

Komisyon bu hafta iki toplantı yapacak. Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık'ta TİSK'te buluşacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını duyurmuştu.

Asgari ücret zammı için kritik görüşme bugün gerçekleşecek. İkinci tur görüşmelerine Türk-İş ev sahipliği yapacak. 2022 asgari ücret zammının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, yeni zam ile birlikte birçok kesimin gelir ve ödemeleri de değişecek. Son dakika haberine göre; asgari ücret zammı pazarlığında ise 4 parametre öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

"BİZ KESİNLİKLE İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ"

Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'na açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları gerelim. Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de temenni ediyorum ki işçi kesiminin memnuniyeti değil, iş vereninde bu kararla mutlu olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme.. Bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktada yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Sadece bu dönemde alınacak olan karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesinde alınacak bir karar da var, inşallah buna göre yolumuza devam edeceğiz" dedi.