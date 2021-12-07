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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 10:46
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    • 07.12.2021 10:46
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    Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte yıllara göre asgari ücret zam artış oranları

    2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Komisyonu bugün 2. kez bir araya geliyor. Dün açıklama yapan Başkan Erdoğan "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." demişti. Peki, asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte yıllara göre asgari ücret zam artış oranları

    Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte yıllara göre asgari ücret zam artış oranları

    Asgari ücrete yapılacak olan zam tutarını belirlemek için ikinci toplantı bugün yapılıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bir araya geliyor. Bu kapsamda önceki yıllarda asgari ücret artış oranları merak ediliyor. Peki, asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte yıllara göre asgari ücret zam artış oranları

    ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Asgari ücrete yapılan zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu ayın sonlarına doğru açıklanacaktır.

    YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

    Yıllar Brüt Net
    1 Ocak 2005 488,70 350,15
    1 Ocak 2006 531,00 380,46
    1 Ocak 2007 562,50 403,02
    1 Temmuz 2007 585,00 419,15
    1 Ocak 2008 608,40 481,55
    1 Temmuz 2008 638,70 503,26
    1 Ocak 2009 666,00 527,13
    1 Temmuz 2009 693,00 546,48
    1 Ocak 2010 729,00 576,57
    1 Temmuz 2010 760,50 599,12
    1 Ocak 2011 796,50 629,95

    1 Temmuz 2011 837,00 658,95
    1 Ocak 2012 886,50 701,13
    1 Temmuz 2012 940,50 739,79
    1 Ocak 2013 978,60 773,01
    1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68
    1 Ocak 2014 1.071,00 846,00
    1 Temmuz 2014 1.134,00 891,03
    1 Ocak 2015 1.201,50 949,07
    1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,54
    1 Ocak 2016 1.647,00 1.300,99
    1 Ocak 2017 1.777,50 1.404,06
    1 Ocak 2018 2.029,50 1.603,12
    1 Ocak 2019 2.558 2.020
    1 Ocak 2020 2.943 TL 2.324 TL
    1 Ocak 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL

        "ASGARİ ÜCRET NOKTASINDA İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ"

        Başkan Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Asgari ücret konusundaki son durum nedir? Bu hafta da görüşmeler gerçekleşecek. Sizin gönlünüzden geçen rakam nedir? 'Çok büyük bir artış olacak.' demiştiniz." sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in heyetiyle birlikte gerek işçi, gerekse işveren kesimiyle bugün ve perşembe günü bu tür görüşmeleri yapacaklarını, bu görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklarını söyledi.

        Yurt dışı ziyaretinden dönünce, bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir, bunları göreceklerini ifade eden Erdoğan, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte yıllara göre asgari ücret zam artış oranları
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