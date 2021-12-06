Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 31 bin kişiye iş belgesi (Ekonomi haberleri)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim'de 884 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 397 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan sabit yatırım tutarı 544 milyon 548 bin lira olan 51 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. 229 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 231 oldu.

'YEŞİL OTOMOBİL' SATIŞLARI KATLANDI

İlk 11 ayda hibrit otomobil satışları yüzde 121.8 artışla 45 bin 190'a, elektrikli otomobil satışları da yüzde 325.2 artışla 2 bin 415'e ulaştı. 'Yeşil otomobillerin' pazardan aldığı payın henüz düşük olmasına karşın ilerleyen dönemde yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. 2030'a kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor.

2023 HEDEFİ TUTTU İŞ KAZASI AZALDI

Çalışma Bakanlığı, belgeli çalışan sayısında 2023 yılı hedefine ulaştı. 1 milyon 736 bini tehlikeli ve çok tehlikeli statüdeki işlerde olmak üzere 2 milyon çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. İnşaat ve maden başta olmak üzere tehlikeli ve çok tehlikeli statüdeki mesleklere belge zorunluluğu getirilmesiyle bu mesleklerde iş kazaları yüzde 25 oranında azaldı.

210 BİN ÇOCUK KODLAMA ÖĞRENDİ

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi 'Yarını Kodlayanlar' kapsamında düzenlenen çevrim içi fikir maratonlarının üçüncüsü gerçekleştirildi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattıkları projeyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "210 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik" dedi.



MAAŞ HILESINE

AĞIR CEZA

HEM evlilik hem de ayrılıkta sosyal güvenlik hakları değişir. Evlilikle beraber eşler mirasçı, vefat durumunda iki taraf da emekli aylığının sahibi olur, nikah kıyanın yetim aylığı hakkı sona erer. Bir kadın ya da erkeğin vefat eden eşten dolayı dul aylığı alabilmesi için yeniden evlenmemesi gerekiyor. Evlenmeyen dul erkek de vefat eden eşinden aylık alırken, işe girse de emekli olsa da bu aylık kesilmiyor. Boşanmayla vefat eden anababadan aylık bağlanabiliyor. Bu aylık için anlaşmalı boşanıp eşiyle yaşamaya devam edenlerden ise gelir ve aylıkları cezasıyla geri alınıyor. Dolandırıcılıktan da suç duyurusunda bulunuluyor.

Hazal ATEŞ

EKMEK OYUNU

İSTANBUL Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2.5 liradan satılmaya başladı. Aradan kısa süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı. 3 liraya ekmek satan fırınlardan birçoğu gramajı da 210'a düşürdü. Vatandaştan fiyat oyununa tepki yağdı.