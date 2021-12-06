Sahibinden 198 bin TL'nin altında otomobil bulmak çölde bir vaha gibi... Türkiye'de üretilen otomobillerin 1 haftalık fiyat değişimi!

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan çip krizi sonrasında en fazla etkilenen sektör otomobil sektörü olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda
sıfır araçlarla eş güdümlü ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geride bıraktığımız gün yükselmesine sebebiyet veriyor. Kısa bir zaman önce, 2021 yılı Kasım ayında gerçekleşen otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azaldığı da öğrenilmişti.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN OTOMOBİLLERİN 1 HAFTALIK FİYAT DEĞİŞİMİ
Kısa bir zaman önce, 2021 yılı Kasım ayında gerçekleşen otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azaldığı da öğrenilmişti. Döviz kurundaki artış, ekonomik krizi her geçen gün derinleştirirken; otomobiller de fiyat artışından ciddi oranlarda etkilendi. Otomobil fiyatlarının kasım ayında yüzde 20 ila 60 arasında artış gösterdiği bildirildi.
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Otomobil fiyatlarındaki değişim şu şekilde gerçekleşti:
1 hafta önce 214 bin 900 lira olan Renault Clio Joy 1.0 Sce fiyatı, 1 hafta sonra 247 bin lira oldu.
1 hafta önce 231 bin 200 lira olan Toyota Corolla 1.5 Vision fiyatı, 1 hafta sonra 254 bin 300 lira oldu.
1 hafta önce 193 bin 900 lira olan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy fiyatı, 1 hafta sonra 223 bin 900 lira oldu.
1 hafta önce 210 bin 900 lira olan Hyundai i20 1.4 MPI 6 MT Jump fiyatı,1 hafta sonra 263 bin 400 lira oldu.
1 hafta önce 193 bin 700 lira olan Hyundai i10 1.0 MPI Jump fiyatı, 1 hafta sonra 240 bin 700 lira oldu.