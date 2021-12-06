Sahibinden 198 bin TL'nin altında otomobil bulmak çölde bir vaha gibi... Türkiye'de üretilen otomobillerin 1 haftalık fiyat değişimi!

BENZER DURUM EVDE DE YAŞANMIŞTI

Online platformlarda aracının sadece değerini öğrenmek için ilan veren çok kişinin olduğunu belirten sektör oyuncuları, bu durumun da fiyat artışını tetiklediğini belirterek, şunları anlattı:

"Örneğin vatandaşın elinde 10 yıllık aracı var. Aslında satmayı düşünmüyor. Ancak araç fiyatlarının çok konuşulmasının ardından kendi arabasının fiyatını merak edip, online platforma ilan veriyor. Aracının fotoğraflarını çekip muadillerine göre bir fiyat belirliyor. Örneğin kendi aracının 20 bin km altında bir araca 200 bin TL yazılmış.

O da 220 bin TL yazıyor. Onun 220 bin TL yazdığını gören bir başka kişi aracındaki başka bir özelliği dikkate alarak 'Bu araç 220 ise benim ki 230 yapar' diyor ve fiyatı 210'dan 230'a çıkarıyor. Böyle böyle sanal bir fiyat hareketi oluşuyor. Tıpkı ev kiralarında olduğu gibi. Nasıl ev sahibi 'üst kat bu kadar artırdıysa ben de artırayım' dedi ve kiralar arttı benzer durum araçta da yaşanıyor."

Eskiden araç arzından bir sıkıntı olmadığı için bu tür fiyatlamaların çok yüksek bir karşılığının olmadığını belirten sektör oyuncuları, "Şimdi araç olmadığı için sanal fiyat gerçeğe dönüşüyor" dedi.