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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 08:42
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    • 07.12.2021 08:42
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    Sahibinden 198 bin TL'nin altında otomobil bulmak çölde bir vaha gibi... Türkiye'de üretilen otomobillerin 1 haftalık fiyat değişimi!

    Aralık ayının gelmesi ile eş güdümlü Türkiye'de hizmet veren çoğu otomobil şirketi fiyatlarını güncellemeye başladı. Döviz kurunda yaşanan artıştan ötürü otomobillerin yen fiyat listelerinde ilgi çeken artışlar oldu. Yeni listelere göre 198 bin TL'nin altında sıfır otomobil bulmak olabildiğince zor. Öte yandan 1 hafta önceki fiyatlarla yeni fiyatlar karşılaştırıldığında, aradaki fark bir hayli dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    1 haftalık fiyat değişimi! 198 bin TL’nin altında otomobil bulmak çölde bir vaha gibi...

    Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan çip krizi sonrasında en fazla etkilenen sektör otomobil sektörü olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda
    sıfır araçlarla eş güdümlü ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geride bıraktığımız gün yükselmesine sebebiyet veriyor. Kısa bir zaman önce, 2021 yılı Kasım ayında gerçekleşen otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azaldığı da öğrenilmişti.

    TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN OTOMOBİLLERİN 1 HAFTALIK FİYAT DEĞİŞİMİ

    Kısa bir zaman önce, 2021 yılı Kasım ayında gerçekleşen otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azaldığı da öğrenilmişti. Döviz kurundaki artış, ekonomik krizi her geçen gün derinleştirirken; otomobiller de fiyat artışından ciddi oranlarda etkilendi. Otomobil fiyatlarının kasım ayında yüzde 20 ila 60 arasında artış gösterdiği bildirildi.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Otomobil fiyatlarındaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

    1 hafta önce 214 bin 900 lira olan Renault Clio Joy 1.0 Sce fiyatı, 1 hafta sonra 247 bin lira oldu.

    1 hafta önce 231 bin 200 lira olan Toyota Corolla 1.5 Vision fiyatı, 1 hafta sonra 254 bin 300 lira oldu.

    1 hafta önce 193 bin 900 lira olan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy fiyatı, 1 hafta sonra 223 bin 900 lira oldu.

    1 hafta önce 210 bin 900 lira olan Hyundai i20 1.4 MPI 6 MT Jump fiyatı,1 hafta sonra 263 bin 400 lira oldu.

    1 hafta önce 193 bin 700 lira olan Hyundai i10 1.0 MPI Jump fiyatı, 1 hafta sonra 240 bin 700 lira oldu.

        OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ NE?

        Otomobil fiyatlarındaki artışı stokçuların yanısıra kıyasçı araç sahipleri de tetikliyor. Şöyle ki, otomobil fiyatlarının her geçen gün arttığını gören araç sahipleri aracının değerini ölçümlemek için muadillerine bakıp online platformlara ilan veriyor.

        O ilanı gören bir diğer araç sahibi yüzde 10 üzeri fiyat belirliyor. Başka bir ilan sahibi ise aynı nitelikteki aracı için bu sanal oluşan fiyatı baz alıyor. O da aracının fiyatına 20 bin TL daha ekliyor.

        Ancak son dönemde çip kriziyle başlayan, kurdaki hareket ile tırmanan araç arz sıkıntısı nedeniye sanal fiyatlar artık gerçeğe dönüşmeye başlamış durumda...

        BENZER DURUM EVDE DE YAŞANMIŞTI

        Online platformlarda aracının sadece değerini öğrenmek için ilan veren çok kişinin olduğunu belirten sektör oyuncuları, bu durumun da fiyat artışını tetiklediğini belirterek, şunları anlattı:

        "Örneğin vatandaşın elinde 10 yıllık aracı var. Aslında satmayı düşünmüyor. Ancak araç fiyatlarının çok konuşulmasının ardından kendi arabasının fiyatını merak edip, online platforma ilan veriyor. Aracının fotoğraflarını çekip muadillerine göre bir fiyat belirliyor. Örneğin kendi aracının 20 bin km altında bir araca 200 bin TL yazılmış.

        O da 220 bin TL yazıyor. Onun 220 bin TL yazdığını gören bir başka kişi aracındaki başka bir özelliği dikkate alarak 'Bu araç 220 ise benim ki 230 yapar' diyor ve fiyatı 210'dan 230'a çıkarıyor. Böyle böyle sanal bir fiyat hareketi oluşuyor. Tıpkı ev kiralarında olduğu gibi. Nasıl ev sahibi 'üst kat bu kadar artırdıysa ben de artırayım' dedi ve kiralar arttı benzer durum araçta da yaşanıyor."

        Eskiden araç arzından bir sıkıntı olmadığı için bu tür fiyatlamaların çok yüksek bir karşılığının olmadığını belirten sektör oyuncuları, "Şimdi araç olmadığı için sanal fiyat gerçeğe dönüşüyor" dedi.

        114.500 TL'YE KADAR CEZA

        Sabah'ın haberine göre Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde hemen her sektörde kıyas ekonomisinin oluştuğunu söyledi.
        Ağaoğlu, "Benzer durumu ev kiralarında gördük. Yine marketlerdeki meyve-sebze fiyatlarının yüksekliğini gören pazarcı da fiyatı artırmaya başladı. Şimdi de araçlarda yaşanıyor" dedi.

        Haksız fiyat artışı ile ilgili Tüketici Kanunu'nda 2018'de yasal bir düzenleme yapıldığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Haklı bir gerekçe olmadan fiyatlarda artış yapılması haksız ticari uygulamadır. Bugün için 114 bin 500 TL'ye varan oranlarda ceza uygulanabilmektedir. Tüketiciler böyle bir durumla karşılaştıklarında eski ve yeni fiyatların ekran resmilerini gösterip ticaret bakanlığının haksız fiyat artışının mobil uygulamasıyla kolayca şikâyet edebilirler" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Sahibinden 198 bin TL'nin altında otomobil bulmak çölde bir vaha gibi... Türkiye'de üretilen otomobillerin 1 haftalık fiyat değişimi!
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