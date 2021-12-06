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    • Ekonomi
    • 06.12.2021 11:34
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    • 06.12.2021 11:34
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    Bitcoin neden düşüyor son dakika? 6 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Altcoin'ler ne kadar, kaç TL oldu? Bitcoin ne zaman yükselir?

    Kripto para piyasası hakkında son gelişmeler hafta başında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 4 Aralık Cumartesi günü Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek büyük bir çöküş yaşadı. Ethereum da yüzde 20'ye yakın değer kaybı yaşadı. Yeni haftada kripto para piyasasında kırılmalar ve düşüşler görülmeye devam ediliyor. Kripto yatırımcıları, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne zaman yükselecek? 6 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Altcoin'ler ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor son dakika? 6 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Altcoin’ler ne kadar oldu?

    Kripto para piyasalarında son dönemde büyük bir kayıp yaşandı. Özellikle Bitcoin haftasonunda kabusu yaşadı ve 42 bin bandına kadar düştü. Hafta başında kripto yatırımcıları Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'ler ne kadar oldu? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor son dakika? 6 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Altcoin'ler ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!

    6 ARALIK BİTCOIN NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA?

    Cumartesi günü yüzde 17 düşerek 45.000 doların altını gören Bitcoin dün zaman zaman 50.000 dolara doğru hamle yapsa da bu seviyeye ulaşamadı. Bitcoin yeni haftaya da 49.020 dolardan başladı. Dün olduğu gibi bugün de 50.000 dolarlık psikolojik sınırın aşılıp aşılmayacağı takip edilecek.

    Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.4 değer kaybederken Ethereum da benzer şekilde yüzde 0.3'lük hafif bir düşüşle 4.170 dolara çekildi. Bitcoin, yatırımcısına son 1 haftada yüzde 14.5 kaybettirirken Ethereum'daki düşüş yüzde 3.8 ile daha sınırlı kaldı.

    6 ARALIK BİTCOİN, ETHEREUM, DOGECOİN VE ALTCOİN'LER NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Kripto para piyasaları kabus gibi bir haftasonunu geride bıraktı. Ancak yeni haftada da piyasalardaki değer kaybı devam etti.

    Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte yüzde 1.4 azalarak 2.4 trilyon doların altına geldi.

    Saat 9.00 itibariyle Bitcoin'deki değer kaybı da yüzde 1.4 oldu. BTC'nin fiyatı 48 bin 883 dolardan işlem görüyor. BTC, cumartesi akşam saatlerinde 46 bin 600 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.68 oldu.

    Ethereum'daki değer kaybı ise BTC'nin bir miktar üzerinde oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 1.7 azaldı ve 4 bin 144 dolara geriledi.

    Ripple ise son 24 saati büyük yara alarak kapattı. XRP'nin fiyatı yüzde 6.1 azalarak 78 cente indi. Ripple cuma gününü 1 dolar seviyesinde kapatmıştı.

    Dogecoin cephesinde de kayıp görüldü. Aynı süre zarfında DOGE'un fiyatı yüzde 5.8 azaldı ve 16 cente indi.

        EL SALVADOR ALIMLARA DEVAM ETTİ

        Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüş pek çok bitcoin yatırımcısını endişelendiriyor. Ancak bunu "alım fırsatı" olarak değerlendirenler de var. Onlardan biri de El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele.

        Genç Devlet Başkanı Bukele ülkesinin 150 Bitcoin daha aldığını duyurdu.



        Bukele Twitter hesabından "El Salvador düşük fiyattan satın aldı. 48 bin 670 dolardan 150 Bitcoin aldık." ifadelerini paylaştı.

        El Salvador Geçtiğimiz Eylül ayında Bitcoini yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

        El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele bitcoin sayesinde yurtdışında yaşayan El Salvadorluların ülkeye para göndermelerinin kolaylaşacağını, turizm ve pek çok alanda ise yatırımların önünü açacağını savunuyor.

        Uluslararası Para Fonu IMF ise El Salvador'u bitcoin'in yüksek riski nedeniyle uyarıyor ve ülkenin bitcoini yasal para birimi olarak kullanmaması gerektiği belirtiyor.
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