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    • Ekonomi
    • 05.12.2021 09:09
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    • 05.12.2021 09:09
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    40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz! 5.430 TL aylık taksitle arabanızı hemen alın! Dacia, Renault, Citroen, Honda en yeni zamlı fiyat listesi

    Aralık ayı Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi otomobil devleri liste fiyatlarını açıkladı. Her ay fiyatlarını güncelleyen ve derli toplu bir şekilde paylaşan otomotiv devleri 1 Aralık itibari ile bütün 2021 model sıfır vasıta modellerinin fiyatlarını yayımladı. Aralık ayı itibari ile sıfır vasıtalarda dev kampanyalar başladı. Dacia yeni Duster ve Dacia Yeni Sandero Stepway modellerinde %1.67 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Renault Megane modellerinde 100.000 TL'ye 24 ay %1.47 faiz oranlı kredi olanağı sağlanıyor.

    takvim.com.tr
    40.000 TL’ye 12 ay % 0 faiz ! 5.430 TL aylık taksitle arabanızı hemen alın!

    Aralık ayında sıfır km Dacia, Renault, Citroen, Honda modelleri kaç lira oldu? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda araba firmaları önemli kampanyalara imza atıyorlar. Kredi kampanyasına özel tüm Honda modellerinde değişen vadelerde %1.59 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aralık ayı kampanyası kapsamında Citroen ise C3 modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi olanağı vatandaşa sağlıyor.

    HONDA 2021 ARALIK AYI KAMPANYASI

    Kredi kampanyasına özel tüm Honda modellerinde değişen vadelerde %1.59 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

    Kasım ayı kampanyası kapsamında Honda CR-V modellerinde 150.000 TL'ye 12 ay %0.99 ve ya 100.000 TL'ye 12 ay %0.80 faiz oranlı kredi olanağı sağlanıyor. Kasım ayında Honda CR-V modellerine 522.500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

    %50 ÖTV diliminde olan Yeni Honda City 1.5L i-VTEC Elegance CVT modeline 236.900 TL, Honda City 1.5L i-VTEC Executive CVT modeline ise 247.700 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

    Honda Accord 561.600 TL'den, Yeni Honda Civic Sedan modelleri ise 374.000 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satılıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    DACİA 2021 ARALIK AYI KAMPANYASI

    2021 Aralık ayında Dacia Yeni Duster ve Dacia Yeni Sandero Stepway modellerinde %1.67 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Kampanya kapsamında 100.000 TL'ye 24 ay vade ve %1.67 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz.

    Aralık ayı kampanyası kapsamında Dacia modellerinde 1.000 TL takas indirimi sunuluyor. Takasa verilebilecek vasıta, yeni otomobil alımı tarihinde, en az son 3 aydır müşteri ya da 1.derece yakını üstüne kayıtlı olmalıdır. Aralık ayında Dacia Duster modellerine 356.000 TL'den, Dacia Yeni Sandero Stepway modellerine ise 338.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

    Yine Aralık ayı kampanyası kapsamında Dacia Finans'tan kredi kullanılması halinde dosya masrafsız kredi olanağı sağlanıyor. Hem de aracın ilk bakımı armağan ediliyor.

        RENAULT 2021 ARALIK AYI KAMPANYASI

        Aralık ayı kampanyası kapsamında Renault Megane modellerinde 100.000 TL'ye 24 ay %1.47 faiz oranlı kredi olanağı sağlanıyor. Kampanya kapsamında yayılan kredinin aylık ödeme 5.430 TL'dir.

        2021 model Yeni Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg vasıta alımlarında kampanya kapsamında 100.000 TL'ye 24 ay %1.67 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Kredinin aylık ödeme 5430 TL'dir. Aralık ayında Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel modelini 247.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz. CVT otomatik şanzımanlı Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg modeli ise 341.900 TL fiyatla satılıyor.

        Aralık ayı kampanyası kapsamında Renault Zoe, Taliant, Clio ve Megane modellerinde 2.000 TL takas indirimi uygulanıyor. Takasa verilebilecek vasıta, yeni vasıta alımı tarihinde, en az son 3 aydır müşteri ya da 1.derece yakını üstüne kayıtlı olmalıdır.

        CITROEN 2021 ARALIK AYI KAMPANYASI

        Aralık ayı kampanyası kapsamında Citroen C3 modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi olanağı sağlanıyor. Citoren C3 1.2 PureTech Feel modelinde 1.000 TL, Citoren C3 1.2 PureTech 110 hp EAT6 Feel Bold modelinde 5.400 TL, Citoren C3 1.2 PureTech 110 hp EAT6 Shine modelinde 5.400 TL kampanya indirimi sağlanıyor.

        Citroen C4 modellerinde kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Citroen C4 modellerinde 9.000 TL'ye varan kampanya kapsamında yayılan indirimlerden de yararlanabilirsiniz.

        Citroen Berlingo modellerinde 35.000 TL'ye 12 ay %0 ya da 70.000 TL'ye 12 ay %0.89,

        Citroen Berlingo Van modellerinde 40.000 TL'ye 12 ay %0

        Citroen Jumper, Jumpy ve Jumpy Van modellerinde 55.000 TL'ye 12 ay %0 ya da 80.000 TL'ye 18 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.
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        Haberler Ekonomi 40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz! 5.430 TL aylık taksitle arabanızı hemen alın! Dacia, Renault, Citroen, Honda en yeni zamlı fiyat listesi
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