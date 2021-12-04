40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz! 5.430 TL aylık taksitle arabanızı hemen alın! Dacia, Renault, Citroen, Honda en yeni zamlı fiyat listesi

DACİA 2021 ARALIK AYI KAMPANYASI

2021 Aralık ayında Dacia Yeni Duster ve Dacia Yeni Sandero Stepway modellerinde %1.67 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Kampanya kapsamında 100.000 TL'ye 24 ay vade ve %1.67 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz.

Aralık ayı kampanyası kapsamında Dacia modellerinde 1.000 TL takas indirimi sunuluyor. Takasa verilebilecek vasıta, yeni otomobil alımı tarihinde, en az son 3 aydır müşteri ya da 1.derece yakını üstüne kayıtlı olmalıdır. Aralık ayında Dacia Duster modellerine 356.000 TL'den, Dacia Yeni Sandero Stepway modellerine ise 338.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Yine Aralık ayı kampanyası kapsamında Dacia Finans'tan kredi kullanılması halinde dosya masrafsız kredi olanağı sağlanıyor. Hem de aracın ilk bakımı armağan ediliyor.