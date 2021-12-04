Otomobil pazarı alt üst olacak! Renault Türkiye'de 70.000 TL'ye otomobil satacak! 0.8 Litrelik motor hacmi ve 50 beygir...

70.000 TL sıfır otomobil pek olası gelmiyor ama mümkün olabilir. Bu anlamda en tanınmış otomobil markalarından biri olan Renault'un Kwid modelinin, markanın en ucuz modeli bulunduğu biliniyor. Hindistan'da satışa yayılan otomobilin Türkiye'de de satışa başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Peki Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Renault Kwid'in Hindistan'da satıldığı fiyatın 70 bin lira seviyesinde bulunduğu belirtildi. Eğer ülkemizde satışa çıkarsa birtakım vergiler de eklenebilir. Eğer satış fiyatı içerisine vergileri de eklersek otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacaktır.
RENAULT KWID TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Sıfır otomobillerde yaşanan fiyat artışı ikinci ellerde de fiyat artışı yaşanmasına amacıyla olurken, otomobil alabilmek isteyenler ucuz vasıtaları bilhassa takip ediyor. Renault'un Hindistan amacıyla ürettiği bir otomobili alabilmek isteyenler Renault'un en ucuz otomobili olarak tanınan Kwid'in Türkiye pazarına girip girmeyeceğini merak ediyor.
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Yakın vakitte modelin Türkiye pazarına gireceği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa Kwid, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil olmuş olacak.
Renault Kwid'in Hindistan'da satıldığı fiyatın 70 bin lira seviyesinde bulunduğu belirtildi. Eğer ülkemizde satışa çıkarsa birtakım vergiler de eklenebilir. Eğer satış fiyatı içerisine vergileri de eklersek otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacaktır.
Söz hususu vasıta modeli, 50 beygir güce ve 0.8 litrelik motora sahip. Kwid yakıt olarak da kullananlara tasarruf mümkün kılabilecek bir model.