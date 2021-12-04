Otomobil pazarı alt üst olacak! Renault Türkiye'de 70.000 TL'ye otomobil satacak! 0.8 Litrelik motor hacmi ve 50 beygir...

Renault Kwid'in Hindistan'da satıldığı fiyatın 70 bin lira seviyesinde bulunduğu belirtildi. Eğer ülkemizde satışa çıkarsa birtakım vergiler de eklenebilir. Eğer satış fiyatı içerisine vergileri de eklersek otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacaktır.

Söz hususu vasıta modeli, 50 beygir güce ve 0.8 litrelik motora sahip. Kwid yakıt olarak da kullananlara tasarruf mümkün kılabilecek bir model.