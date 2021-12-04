Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.12.2021 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 12:59
    ABONE OL

    4 Aralık canlı döviz kuru! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Anlık dolar alış satış fiyatları!

    Piyasaların kapalı olduğu 4 Aralık Cumartesi günü dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Merkez Bankası, haftanın son işlem gününde sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euro kuru fiyatları takip edilmeye başlandı. Peki, 4 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    4 Aralık canlı döviz kuru! Bugün dolar ne kadar oldu?

    Haftanın son işlem günü olan 3 Aralık Cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklama geldi. TCMB yüksek döviz kurlarına bir kez daha müdahale etti. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euro kuru hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 4 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    4 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
    DOLAR NE KADAR?
    Dolar alış: 13,7178
    Dolar satış: 13,7194

    EURO NE KADAR?
    Euro alış: 15,5042
    Euro Satış: 15,5684
        2 milyar 500 milyon liralık yatırım! Erdoğan açacak
        Haberler Ekonomi 4 Aralık canlı döviz kuru! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Anlık dolar alış satış fiyatları!
            SON DAKİKA