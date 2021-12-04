4 Aralık canlı döviz kuru! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Anlık dolar alış satış fiyatları!

Haftanın son işlem günü olan 3 Aralık Cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklama geldi. TCMB yüksek döviz kurlarına bir kez daha müdahale etti. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euro kuru hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 4 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!