Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'dan yeni ekonomik modele destek açıklaması





Türkiye'de bankacılık sektörünün büyüme alanının olduğunu belirten Çakar, "Sektörün bilanço büyüklüğünün milli gelire oranı Türkiye'de yüzde 113. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 300. Dolayısıyla hala sektörde gelişme alanı çok. Yeni ekonomik modelin finansmanına herkes gücü oranında samimiyetle destek verecektir" mesajı verdi.



BÜYÜME % 10 OLUR

aPara'da yayınlanan Ekonomi Masası programına konuk olan Çakar, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecini iyi yönettiğini, büyümede diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını vurgulayarak, "Bu yıl sonunda büyümenin yüzde 10 civarında olmasını bekliyorum. 2022'de de Orta Vadeli Program'da büyüme oranı yüzde 5 olarak öngörülüyor. Bu büyümeyi sağlayabiliriz, potansiyelimiz var. Turizm, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki gelişmelerle 2022'de yine pozitif ayrışacağımızı düşünüyorum. Bankacılık sektörü bu büyümeyi finanse edebilir" diye konuştu. Kamu bankalarının sermaye ihtiyacı olup olmadığına yönelik sorulara da Çakar, şu yanıtı verdi: "Sermaye yeterliği anlamında kötü değiliz. Ancak kredi büyümesine daha fazla destek vermek anlamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve hükümetle görüşmelerimiz var."