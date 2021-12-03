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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 08:32
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    • 03.12.2021 08:32
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    Son dakika: Doğal gazda mesken için fiyat tarifesi değişmedi

    Son dakika... Doğal gazda, aralık ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 20 zam yapıldı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    Doğal gaza zam var mı?

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi bin metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

    Aralıkta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 20 artışla 4 bin 200 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 20 artışla 4 bin 800 liraya çıktı.

    Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Doğal gazda mesken için fiyat tarifesi değişmedi
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