Bakan Yanık tarih verdi: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa'daki Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yerel, genel, ulaşım gibi bütün hizmetlerde, en başından beri insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini, insanı ve insanın fiziksel, duygusal, ruhsal ihtiyaçlarını merkeze koyan ve bunun etrafında bir hizmetler bütünü kurmaya çalışan bir anlayışa sahip olduklarını ifade etti.

Engellilerin geçmişte sokağa çıkamadıklarını, aileleri tarafından dışarıda bir yere götürülemediklerini, bakımı son derece zor olan ya da bir şekilde sosyalleşmesine izin verilmeyen bireyler olduklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Ama biz bütün hizmetlerimizde, çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz. İnsanın tam eşitliğine inanan bir iktidar olarak engellinin engelsizden bir farkı olmadığına, sadece biraz daha desteğe ihtiyacı olduğuna inanan insanlar olarak engelli vatandaşlarımızın da bütün sosyal temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerimizi geliştirdik, gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugün engelli vatandaşlarımız da en az engelsiz olanlar kadar rahat bir biçimde sosyal alanlara, buradaki rehabilitasyon merkezi gibi sosyal alanlarda gidiyorlar, tedavi, rehabilitasyon ihtiyaçları varsa alıyorlar. Değilse sosyal alanda diğer tanıdıklarıyla konu komşularıyla bir araya geliyorlar."