Bakan Yanık tarih verdi: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa'daki Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yerel, genel, ulaşım gibi bütün hizmetlerde, en başından beri insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini, insanı ve insanın fiziksel, duygusal, ruhsal ihtiyaçlarını merkeze koyan ve bunun etrafında bir hizmetler bütünü kurmaya çalışan bir anlayışa sahip olduklarını ifade etti.
Engellilerin geçmişte sokağa çıkamadıklarını, aileleri tarafından dışarıda bir yere götürülemediklerini, bakımı son derece zor olan ya da bir şekilde sosyalleşmesine izin verilmeyen bireyler olduklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:
"Ama biz bütün hizmetlerimizde, çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz. İnsanın tam eşitliğine inanan bir iktidar olarak engellinin engelsizden bir farkı olmadığına, sadece biraz daha desteğe ihtiyacı olduğuna inanan insanlar olarak engelli vatandaşlarımızın da bütün sosyal temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerimizi geliştirdik, gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugün engelli vatandaşlarımız da en az engelsiz olanlar kadar rahat bir biçimde sosyal alanlara, buradaki rehabilitasyon merkezi gibi sosyal alanlarda gidiyorlar, tedavi, rehabilitasyon ihtiyaçları varsa alıyorlar. Değilse sosyal alanda diğer tanıdıklarıyla konu komşularıyla bir araya geliyorlar."
Evde bakım hizmetlerine de değinen Yanık, "Evde bakımı sağlanıp desteklenecek durumdaysa ama sosyal yardıma ihtiyacı varsa ailelerimize kendi engelli çocuklarına ya da yakınlarına baktıkları için evde bakım yardımı yapıyoruz. Nakit olarak destekliyoruz. Yine engellimizin kendisinin ihtiyacı varsa nakit destekte bulunuyoruz. Aile odaklı yaklaşım, sosyal hizmet modellerimizin tamamında etkin, belirleyici unsur. Ailenin yanında engellimizi koruyabiliyorsak koruyoruz. Ailenin yanında kalamayacak durumdaysa kurum bakımımıza alıyoruz ve bütün ihtiyaçlarını orada takip ediyoruz." diye konuştu.
"EN GEÇ 2022'NİN OCAK AYI İTİBARIYLA 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİ ATANACAK"
Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin de istihdam olduğuna işaret ederek, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uhdesinde 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
"En geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacağız." diyen Yanık, yaklaşık 500 kadroyu da kendi bakanlıkları için engelli çalışanlara ayırdıklarını bildirdi.
Yanık, engellilerle alakalı hizmetleri, önce engelden kaynaklı temel ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde, sonra da engelsiz vatandaşların sosyal ve ekonomik haklardan yararlandıkları biçimde düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.
Bu anlamda belediyeler gibi çok önemli paydaşları bulunduğuna işaret eden Yanık, belediyelerin, belediye meclis üyelerinin ve başkanlarının yereldeki, kendi görev ve sorumluluk alanlarındaki ihtiyaçları bilen, ihtiyaç sahiplerini tanıyan, tespit eden ve hizmeti sunan birinci derece hizmet birimleri olduğunu söyledi.
Belediyelerin tespitlerinin ve hizmeti değerlendirme biçimlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "AK Parti belediyeciliği bu anlamda ilk andan beri sosyal hizmetlerde her zaman bir devrim yaratmıştır. Sosyal hizmet, AK Parti belediyeciliğinin adeta alametifarikasıdır. Dolayısıyla bugün AK Parti belediyeciliği, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu modelle başlayan belediyeciliği hala sürdürüyor ve bunu genelde de bakanlıklarımız eliyle bütüne, bütün Türkiye'ye bir hizmet biçimi olarak teşmil etmiş bulunuyoruz." diye konuştu.