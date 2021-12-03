Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasndaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.
BİR VERİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı.
Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da kesinleşmiş olacak. 5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu.