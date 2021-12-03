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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 17:52
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    • 03.12.2021 18:20
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    Memura enflasyon farkı emekliye zam: Yıl sonunda emekli ve memurlar yüzde kaç zam alacak?

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar açıklandı. Kasım enflasyon ile birlikte Haziran ayından bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre ise SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 14.33 memur ve memur emeklileri ise yüzde 16.33 zam alabilecek. İşte o hesap….

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    Memura enflasyon farkı emekliye zam!

    Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasndaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.




    BİR VERİ KALDI
    SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı.



    Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da kesinleşmiş olacak. 5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu.

        Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.


        MEMURLARA ENFLASYON FARKI
        Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyonu da fark olarak alıyor.

        5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.



            Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek. Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.


            NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

            En düşük memur maaşı 5 aylık zamla birlikte 5.490 TL'ye yükseldi.

            12.48'E GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

            EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞ TABLOSU
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                Haberler Ekonomi Memura enflasyon farkı emekliye zam: Yıl sonunda emekli ve memurlar yüzde kaç zam alacak?
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