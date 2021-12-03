Moody's Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 11'e çıkardı!

Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.
Moody's'in açıklamasında Türk lirası üzerindeki mevcut baskıdan bağımsız olarak, brüt ve net bazda döviz rezervlerinin kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını destekleyen düşük cari açık nedeniyle Türkiye'nin temel dış kırılganlık riskinin azaldığına işaret edildi.