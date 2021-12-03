Moody's Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 11'e çıkardı!





EKONOMİNİN YÜZDE 11 BÜYÜYECEĞİ TAHMİN EDİLDİ

Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 11 büyüyeceği tahmin edildi. Moody's kasım ayında yayımlanan Küresel Makro Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2022'de ise yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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