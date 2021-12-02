SGK ve Bağkur maaşlarına seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı... Emekliye çoklu zam müjdesi!

SGK ve Bağkur maaşlarına 2022 Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili geri sayım başladı. Bu anlamda 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ise emeklilerin taleplerini sıraladı. Buna göre seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı da isteniyor. Enflasyon oranları göz önüne alınarak tespit edilen memur ve emekli zammı amacıyla kritik bir veri kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının sonrasında maaşlara yapılacak zam seviyesi belli olacak. İşte, 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi amacıyla kritik takvim...
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VERİLER GELİNCE 2022 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞECEK!
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.
ENFLASYONUN DURUMUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK!
Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre oluşturulan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 seviyesinde olacak. Fakat enflasyon bu tahmini aşarsa zam seviyesi da yükselecek.
YÜZDE 11'İ AŞACAK
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre senenin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu halde memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak..
Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.
Buna göre Ocak ayı artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.
Ocak zammı yüzde 11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3 bin 641 lirayı, yüzde 12.01'i bulursa 3 bin 669 lirayı görecek.