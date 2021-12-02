Hesabınıza anında 2500 TL yatacak! Nakit ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı! Yakınını getirene ise ek ödeme var!

Kampanya kriterlerine makul ve etkileşim izinleri alınan referans gösterilen emekliler ile maaş taşıma ve promosyon işlemleri amacıyla Şubelerimiz ya da Yapı Kredi Müşteri Etkileşim Merkezi etkileşime geçecektir.

Referans gösterilen emekliler dilerlerse Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Yapı Kredi Şubeleri, Yapı Kredi Müşteri Etkileşim Merkezi ya da e-Devlet üzerinden Yapı Kredi Bankası'na maaşlarını taşıyabilir.

Bir emekli yalnızca bir birey doğrultusundan referans gösterilebilir.

Bir müşteri en çok 10 şahsa referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilir. Yapı Kredi Bankası müşterileri referans oldukları şahıslardan SGK ( SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan her bir müşteri amacıyla 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL mükafat kazanabilir.

Yapı Kredi Bankası kampanyayı dilediği vakit durdurma ve/ya da kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.