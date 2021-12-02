Hesabınıza anında 2500 TL yatacak! Nakit ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı! Yakınını getirene ise ek ödeme var!

Hesabınıza anında 2500 TL yatacak! Yapı kredi Bankası kampanyayı duyurdu. Emekli yakınlarına referans olan vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacak. Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, Emekli Referans Kampanyası ile emekli yakınlarına referans olarak emekli maaşlarını Yapı Kredi bankasına taşımasını gerçekleştiren vatandaşlara, 2.500 TL'ye varan mükafat kazanma fırsatı sundu. Emekli referansında tespit edilen her 1 birey amacıyla 250 TL fırsatı Yapı Kredi bankası tarafından müşterilere sunuluyor.
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 7 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler.
Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri Etkileşim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.
Referans veren müşterilerden kendilerine gönderilecek olan SMS sonrasında REFERANS yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır.
Referans veren müşterilerin kampanya katılım izinlerini 5 gün içerisinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.
Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda ise referans veren müşteriye bir onay SMS'i gönderilmeyecek olup referans veren müşteri kampanya katılımını ve referans gösterdiği emekliyi bilgilendirdiğini Yapı Kredi Mobil Emekli Referans Başvuru ekranında en alt kısımda tespit edilen metni kabul ederek onaylayacaktır.
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Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda yalnızca referans verdiği emekliye onay SMS'i gönderilecektir.
Referans verdiği emeklilerin kendilerine gönderilecek olan SMS sonrasında İDEAL yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır.
Referans verdiği emeklilerin kampanya katılım izinlerini 10 gün içerisinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.