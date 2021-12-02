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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 08:49
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    • 03.12.2021 08:49
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    Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Buzağı desteği yattı mı? Buzağı, manda, malak parası ne kadar?

    Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Buzağı desteklerinin ödeme tarihini duyurdu. Pakdemirli, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleri ve Buzağı destek ödemelerine ilişkin bilgi aktardı. Binlerce kişinin beklediği ödemelerin yatmaya başladığını müjdeleyen Pakdemirli'nin açıklamaları haberimizde! Peki; Buzağı desteği yattı mı? Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödemesi ne kadar, kimler alabilir? Buzağı, manda, malak parası ne kadar?

    Buzağı desteği yattı mı?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." dedi. Buzağı destek ödemelerinden yararlanan binlerce vatandaş Buzağı desteği yattı mı? Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödemesi ne kadar, kimler alabilir? Buzağı, manda, malak parası ne kadar? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Pakdemirli'nin konuya ilişkin son açıklamaları...

    BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemelerine ilişkin "Büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı." dedi.
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    Haberler Ekonomi Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Buzağı desteği yattı mı? Buzağı, manda, malak parası ne kadar?
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