Avro Bölgesi'nde ÜFE ekimde hızlı yükseldi! İrlanda'da yüzde 89,9, Danimarka'da yüzde 39,8 ve Belçika'da yüzde 34,5

Buna göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,7 arttı.

Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4, 2020'nin ekim ayına göre de yüzde 21,9 artış gösterdi.