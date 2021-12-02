Güngören'de yaşayanlara kentsel dönüşüm için büyük fırsat! Komşu binalarla anlaşanlara ilave 1 kat imar hakkı tanınacak



2 YILDA 8 BİN KİŞİ DEPREME DAYANIKLI EVLERİNE KAVUŞTU

İptal edilen plan notları ile 2 yılda 8 bin kişi depreme dayanıklı evlerine kavuşurken, 5 bin kişi de ruhsat almak için sırada bekliyordu. Ancak bu gelişmenin ardından ruhsat bekleyen 5 bin kişi mağdur edildi. İptal edilen karara ilçe sakinleri tepki gösterirken, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, plan notlarının en kısa sürede yeniden meclisten geçirileceğini açıkladı.