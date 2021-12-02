Güngören'de yaşayanlara kentsel dönüşüm için büyük fırsat! Komşu binalarla anlaşanlara ilave 1 kat imar hakkı tanınacak

Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güngören'in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların depreme dayanıklı yaşam alanına kavuşması için 2019'da belediye meclisinden geçirilen plan notları, CHP'li meclis üyeleri ile Mimarlar Odası'nın itirazı üzerine Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada mahkeme kararıyla iptal edildi.
2 YILDA 8 BİN KİŞİ DEPREME DAYANIKLI EVLERİNE KAVUŞTU
İptal edilen plan notları ile 2 yılda 8 bin kişi depreme dayanıklı evlerine kavuşurken, 5 bin kişi de ruhsat almak için sırada bekliyordu. Ancak bu gelişmenin ardından ruhsat bekleyen 5 bin kişi mağdur edildi. İptal edilen karara ilçe sakinleri tepki gösterirken, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, plan notlarının en kısa sürede yeniden meclisten geçirileceğini açıkladı.
Yapılan çalışmaların ardından bir ayda hazırlanan plan notları, belediye meclisinin 2021 Eylül ayı toplantısında yeniden görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kararlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de oylanarak kabul edildi. Yeni kararlar ile ilçedeki kentsel dönüşüm ivmesinin hız kazanması amaçlanırken, binasını yenilemek isteyen ilçe sakinlerine de birçok avantaj sunuldu.