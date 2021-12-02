2 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları bugün kaç TL'den satılıyor? Giresun, Düzce, Kocaeli fındık fiyatı hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Arz talep dengesine göre şekil alan fındık fiyatları her gün merakla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. 2 Aralık Perşembe gününde tüm illerdeki fındık fiyatlarının ne kadar olduğu araştırma konusu oldu. İşte ayrıntılar...
2 ARALIK FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
Akçakoca – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL
Düzce – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL
Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL
Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
Sakarya – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 27.00 TL
Samsun – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
Trabzon – En düşük: 25.25 TL / En yüksek: 26.50 TL