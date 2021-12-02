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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 13:15
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    • 02.12.2021 13:17
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    2 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları bugün kaç TL’den satılıyor? Giresun, Düzce, Kocaeli fındık fiyatı…

    Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık işiyle ilgilenen vatandaşlar 2 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları bugün kaç TL’den satılıyor? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Binlerce kişinin uğraştığı fındık işinden dolayı güncel fındaık fiyatlarının düştüğü ya da yükseldiğine ilişkin bilgiler merak konusu oluyor. Giresun, Düzce, Kocaeli, Zonguldak gibi daha pek çok ilin güncel fındık fiyatı hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2 Aralık fındık fiyatları ne kadar?

    2 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları bugün kaç TL'den satılıyor? Giresun, Düzce, Kocaeli fındık fiyatı hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Arz talep dengesine göre şekil alan fındık fiyatları her gün merakla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. 2 Aralık Perşembe gününde tüm illerdeki fındık fiyatlarının ne kadar olduğu araştırma konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    2 ARALIK FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

    Akçakoca – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
    Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL
    Düzce – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL

    Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
    Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL
    Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
    Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
    Sakarya – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 27.00 TL
    Samsun – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
    Trabzon – En düşük: 25.25 TL / En yüksek: 26.50 TL

        Terme – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL
        Ünye – En düşük: 25.75 TL / En yüksek: 27.00 TL
        Zonguldak – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL
        TMO – En düşük: 25.50 TL / En yüksek: 27.00 TL
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        Haberler Ekonomi 2 Aralık fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları bugün kaç TL’den satılıyor? Giresun, Düzce, Kocaeli fındık fiyatı…
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