Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyona yaklaştı! İngilizler rekorlar yılının üstüne çıktı

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra doğal güzellikleri tarihi, kültürel zenginlikleri, spor kompleksleri ve kongre merkezlerinin ziyaretçilerin gözdesi olduğu belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesine rağmen şehre gelen yabancı misafir sayısındaki artışın da devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan son verilere göre ocak ayından 30 Kasım'a kadar hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyon 896 bin 985 oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri turizmi olumlu anlamda etkiledi. Geçen yıl ocak-kasım ayları arasında 3 milyon 377 bin 910 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 8 milyon 896 bin 985 kişi ziyaret etti. Açıklanan verilere göre ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artış gösterdi."