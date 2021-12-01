Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyona yaklaştı! İngilizler rekorlar yılının üstüne çıktı

Ocak-kasım ayı dönemleri arasında Antalya'ya en çok turistin 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya'dan geldiği vurgulanan açıklamada, "Bu rakam 2021 yılı toplam turist sayısının yüzde 41'ine tekabül ederken Rusya'yı, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip etti. En büyük dikkati ise İngilizler topladı. Şehre gelen İngiliz ziyaretçi sayısı 2019 yılının Kasım döneminde 19 bin 36 iken bu yıl aynı dönemde 20 bin 223 oldu." ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN