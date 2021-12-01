Sigorta poliçenizde bu maddeye dikkat! Tüm zararınız karşılanıyor

Lodos nedeniyle zarar görenler hasarlarını karşılamak için sigorta firmalarına başvurulara başladı. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Bağcı, "Fırtına için sigortada ilk sebep prensibi geçerlidir. Örneğin lodos çıktı, çatıyı uçurdu camı kırdı, cam kırıldığı için içeriye su doldu ve evinizi su bastı. Poliçede su baskını teminatınız var ama fırtına yok. Benim evimi su bastı deyip hasarınız karşılatamıyorsunuz. Ana sebep fırtına olduğu için mutlaka poliçede fırtına teminatı olması lazım" diye konuştu.
İstanbul'u iki gün etkisi altına alan lodos, 4 kişinin ölümüne neden oldu, çok sayıda vatandaş yaraladı. Lodos konut, iş yeri ve araçlarda zarara neden oldu. Maddi zararların sigorta yoluyla karşılanabilmesi için poliçede fırtına teminatı olması gerekiyor. Poliçede fırtına teminatı bulunuyorsa, sigortalı, hasarının yüzde 100'ünü sigorta firmasından alabiliyor. Sigorta şirketleri sigortalıdan rüzgar hızını belirlemek için 'Beaufort raporu' talep edebiliyor. Bilinen doğal afetlerde sigorta şirketleri bu raporu talep etmiyor. 7 beaufort altı şiddetindeki rüzgarların yarattığı maddi hasarlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmıyor.
"7 BEAUFORT VE ÜZERİ FIRTINA HASARI SAYILIYOR"
İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Fırtına hasarı sayılması için sigorta tarafından baktığımızda meteoroloji raporlarına göre 7 Beaufort (Bofor) ve üzeri fırtına hasarı sayılıyor. 7 bofor altı küçük hafif rüzgar sayılıyor bu teminata girmiyor. Son zamanlarda oluşan lodos ve rüzgarların tamamı neredeyse 7 bofor ve üstündeki şiddete denk geliyor. Ferdi kaza veya hayat sigortanız varsa can kayıpları da sigorta tarafından karşılanıyor. 100 bin lira ile 400-500 bin liralara kadar yüksek tazminatlar söz konusu. Vefat durumunda, mirasçılar gidip bu ödeneği alabiliyor. Sakat kaldıysanız kendiniz de gidip alabiliyorsunuz. Yaralanmalarda da sağlık sigortanızdan karşılanabiliyor" dedi.