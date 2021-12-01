Sigorta poliçenizde bu maddeye dikkat! Tüm zararınız karşılanıyor

Eksperin gelmesi, ihbarın yapılması zaman alabilir. Burada şu da yapılabilir; siz bir kaç fotoğraf ve kısa video çekip, hasarı azaltacak her türlü eyleme hemen başlayabilirsiniz. Eksperi beklemenize gerek yok. Suyu boşaltmaya başlayabilirsiniz. Mesela siz bu hasarı azaltmak için adam tuttunuz, bunları bile sigortadan ödenir. Arabaların üzerine ağaçlar devrildi, çatılar arabaların üzerine uçtu, araçlara su bastı. Bunlarla ilgili de arabanızın kaskosu varsa fırtına hasarı teminatına giriyor. Burada sadece tüketicileri şu konuda uyarmak istiyoruz 'Trafik sigortası bunu ödemez' sadece kasko bu hasarı öder, trafik sigortası karşıya verilen zararları öder" dedi.