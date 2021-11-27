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    Tarım Bakanlığı, gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor

    Tarım Bakanlığı, gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Gıda etiketleri artık daha kolay okunacak. Yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak.

    Etiketler değişiyor

    Tarım Bakanlığı, gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Taslak düzenlemeye göre;

    ● GIDA etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler, görseller kullanılamayacak.

    ● BİRBİRİNE benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görsel, isim ve ifade kullanılmayacak.

    ● ÜRETİMİNDE meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak.

    ● GIDADA aroma varsa üzerinde '... aromalı' ifadesi kullanılacak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 milimetre olarak yer alacak.

    ● TÜKETİCİ tarafından karıştırılabilecek gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, '... tadında', '... lezzeti', '... keyfi' gibi ifadeler kullanılamayacak.

    DAHA BÜYÜK YAZILACAK
    ■ Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak.

    ■ Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 milimetre olarak yer alacak.

    Tatlandırıcı varsa 'tatlandırıcı içerir' veya 'tatlandırıcılı' ifadesi temel görüş alanında en az 3 milimetre yazılacak.

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