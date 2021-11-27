Tarım Bakanlığı, gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Taslak düzenlemeye göre;

● GIDA etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler, görseller kullanılamayacak.

● BİRBİRİNE benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görsel, isim ve ifade kullanılmayacak.

● ÜRETİMİNDE meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak.

● GIDADA aroma varsa üzerinde '... aromalı' ifadesi kullanılacak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 milimetre olarak yer alacak.

● TÜKETİCİ tarafından karıştırılabilecek gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, '... tadında', '... lezzeti', '... keyfi' gibi ifadeler kullanılamayacak.

DAHA BÜYÜK YAZILACAK

■ Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak.

■ Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 milimetre olarak yer alacak.

■ Tatlandırıcı varsa 'tatlandırıcı içerir' veya 'tatlandırıcılı' ifadesi temel görüş alanında en az 3 milimetre yazılacak.