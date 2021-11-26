Gıda etiketleri artık daha kolay okunacak

- Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

- Tatlandırıcı içeren gıdalarda "Tatlandırıcı içerir" veya "Tatlandırıcılı" ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.