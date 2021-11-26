Gıda etiketleri artık daha kolay okunacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiliyor.
Yapılacak düzenlemeyle, etiketler artık daha kolay okunacak. Gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak.
Yönetmelik değişikliğine ilişkin ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, tüketici temsilcileri, sektör vb. bütün paydaşlar görüşünü bir ay içinde bildirebilecek.
Taslak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar, üniversiteler, STK'lar ve sektörden gelen fikir ve önerilerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilecek ve daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda ele alınacak. Komisyonda son şekli verilecek olan Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Hazırlanan taslak düzenlemeye göre gıda etiketlerinde şunlara dikkat edilecek;
- Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak.
- Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan "Temel Görüş Alanı" olarak belirlendi. Gıdanın adının temel görüş alanında da yazılması zorunlu olacak.
- Birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak.