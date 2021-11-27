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    • Ekonomi
    • 28.11.2021 10:43
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    • 28.11.2021 10:44
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    12.000, 28.000 ve 49.000TL anında ödeme müjdesi! Hemen SMS ile alın! İşte aylık ödeme tabloları

    Türkiye'de acil nakit gereksinimi sıkıntısı çeken vatandaşların bu problemlerine çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan gereksinim kredisi kullanmak oluyor. Hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üstünde yer alan veriler tarafında kısa mesaj yolu ile oluşturulan bir kredi müracaat türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek süratli kredi müracaatı yapabiliyorsunuz. Bu bağlamda 12.000, 28.000 ve 49.000TL anında kredi veriliyor.

    takvim.com.tr
    Hemen SMS ile alın! 12.000, 28.000 ve 49.000TL anında ödeme müjdesi!

    Acil nakit gereksinimi yaşayan vatandaşların her zaman ilk tercihi ihtiyaç kredileri oluyor. Bu anlamda İNG, TEB, İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisiyle müşterilerine olanak sunuyor. SMS ile kredi almak ise oldukça kolay. Bankaya gitmeden bankaların mobil uygulamalarına girerek anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek istediğiniz miktarı yazarak kredinizi alıyorsunuz.

    DENİZBANK 12000 TL KREDİ

    Denizbank üzerinden gereksinim kredisi alacaksanız, bankaya gitmeden SMS ile kredi müracaatı yaparak, ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Kredi müracaatı yaptığınızda, otomatik olarak sizin kimlik numaranızdan kredi siciliniz sorgulanacak ve bu sorgulama sonucunda anında kredinizi kullanacaksınız. Kredi müracaatı yapacak olan bireylerin, ilaveten bankanın internet sitesi üzerinden de müracaat formunu doldurarak kredi müracaatı yapabileceklerini söylemek istiyoruz. Kredi onayı aldığınızda, anında kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İŞ BANKASI 28000 TL KREDİ

    İş Bankası üzerinden acil gereksinim kredisi alacaksanız, bu bankanın müşterisi olmanız durumunda anında internet bankacılığı parolası almanız gerekmektedir. Alacağınız internet bankacılığı parolası ile anında İŞ cep uygulamasından kredi müracaatı yapabilirsiniz. İş bankası kredi müracaatı yaptığınızda, 28.000 TL'ye kadar anında netice alabilir, onaylanan kredinizi anında iş bankası hesabınıza atabilirsiniz. Kredi alacak olan bireylerin, şartlara makul olması gerekiyor. İş Bankası Acil İhtiyaç kredisi müracaatı yaptığınızda, banka ilaveten sizlere şubelerden de acil kredi desteği verecektir. Acil kredi desteği alabilmeniz amacıyla bankanın şartlarına makul olmanız gerekiyor.

        İNG BANK 49.000 TL KREDİ

        Faiz Oranı

        %1,59

        Aylık Taksit

        1.894,12 TL

        Toplam Ödeme

        68.433,32 TL

        TEB BANK 49.000 TL KREDİ

        Faiz Oranı

        %1,77

        Aylık Taksit

        1.960,90 TL

        Toplam Ödeme

        70.837,40 TL

        Cep telefonunuz üzerinden TCKN yazıp (TC Numaranız) 4466'ya mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kredi müracaatı yaptıktan sonra mesaj bankaya ulaşır ulaşmaz değerlendirmeye alınacaktır. Banka başvurunuzu değerlendirdikten sonra onay almanız halinde bir limit ile dönüş yapacak, olumsuz olması halinde da olumsuz mesajı atacaktır. Kredi onayı gelirse mesajda olan limit kadar krediyi banka şubelerinden yalnızca nüfus cüzdanı ile kullanabilirsiniz.

        SMS KREDİ ÇEKTİM, ÖDEMEZSEM NE OLUR?

        SMS ile kredi alan müşteriler bankalardan kredi ödemelerinde zorluk yaşadıklarında bu soru akıllarına gelmektedir. Mesajla krediler bankaların kredi şartları tarafında müşterilere sunulmaktadır. Bu halde kredinizi aylık olarak ödemeniz gerekiyor. SMS kredi olsun rastgele diğer kredi olsun bu krediler aylık olarak ödenmelidir. Eğer ödemezseniz ilk aylarda kredi skorunuza tesir eder ve siciliniz bozulur.
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        Haberler Ekonomi 12.000, 28.000 ve 49.000TL anında ödeme müjdesi! Hemen SMS ile alın! İşte aylık ödeme tabloları
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